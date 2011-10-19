ФДМУ планує у листопаді виставити на продаж «Харківські авіалінії»
12:09, 19 жовтня 2011Фондовий ринок
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Фонд державного майна України (ФДМУ) планує виставити на продаж у листопаді 99,994% акцій ВАТ "Авіалінії Харкова".
Як повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації", про це йдеться у затверджених Фондом змінах до щомісячного – пооб’єктного плану-графіку виставлення на продаж у ІІІ - ІV кварталі поточного року.
Держпакет компанії планують виставити на продаж на одній з фондових бірж.
Довідка УНІАН. ВАТ "Авіалінії Харкова" створене на базі Харківської державної авіакомпанії "Авіалінії Харкова". Компанія спеціалізується на технічному обслуговуванні повітряних суден, з 1998 по 2001 р. здійснювала пасажирські перевезення.
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