ФДМУ виставив на продаж 92,897% Слов’янського керамічного комбінату

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу 92,897% державного пакету акцій ВАТ "Слов'янський керамічний комбінат".

Інформація про це є в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" від 19 жовтня поточного року.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакету складає 7 млн. 135 тис. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів з дня публікації.

За інформацією Фонду держмайна, збиток підприємства за перше півріччя 2011 р. склав 103,5 тис. грн., дебіторська заборгованість - 82,9 тис. грн., кредиторська заборгованість - 92 тис. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Слов'янський керамічний комбінат" спеціалізується на виробництві керамічної плитки. Визначенням Господарського суду Донецької області від 25 грудня 2008 р. ВАТ "Слов'янський керамічний комбінат" оголошено банкротом, відкрита ліквідаційна процедура.