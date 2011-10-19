Лідерами падіння на Українській біржі у вівторок стали акції банків - експерти

Лідерами падіння на Українській біржі у вівторок, 18 жовтня, стали акції банківського сектора.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняні фондові ринки у вівторок продемонстрували падіння. Котирування «Укрсоцбанку» та «Райффайзен Банку Аваль» на Українській біржі вчора знизилися на 4,9% і 3,6%. При цьому з початку жовтня дані емітенти втратили 14,7% і 15,5% відповідно.

За інформацією аналітиків, торги акціями Єнакіївського металургійного заводу на Українській біржі у вівторок закрилися падінням котирувань на 3,8%. З початку поточного місяця котирування підприємства просіли на 15,5%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 18 жовтня, знизився на 1,79% - до 509,24 пункту. Загальний обсяг торгів склав 239 млн. 499 тис. грн.

Індекс Української біржі на 1,96% - до 1275,39 пункту. Загальний обсяг торгів склав 145 млн. 846 тис. грн., з них на терміновому ринку - 76 млн. 454 тис. грн.