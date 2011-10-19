Експерти: негатив на ринку акцій у вівторок був викликаний слабкою статистикою з Китаю

Негатив на ринку акцій у вівторок, 18 жовтня, був викликаний слабкими статистичними даними з Китаю, а також повідомленням агентства Moody`s про те, що кредитний рейтинг Франції може бути знижений.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, темпи зростання економіки Китаю продовжують сповільнюватися. Зокрема, зростання ВВП за третій квартал 2011 року виявилося нижче прогнозів і склало 9,1% г/г (другий квартал - 9,5% перший квартал - 9,7%). Крім цього, інвесторів не залишають побоювання за майбутнє єврозони.

За словами аналітиків, фінансові результати американських корпорацій за третій квартал 2011 року, оприлюднені у вівторок, були неоднозначними. Квартальні звіти, опубліковані Goldman Sachs і IBM, виявилися гіршими за очікування ринку. Водночас, сильні фінансові результати Bank of America підтримали позитивний настрій інвесторів.

Як вважають аналітики, серед статистики, що вийшла у вівторок, крім даних з Китаю, варто відзначити зниження індексу економічних очікувань Німеччини, що чинило тиск на індекси, а також індекс цін виробників по США, який зріс на 0,8%, що можна вважати позитивним сигналом для ринку.

На думку аналітиків, сьогодні варто звернути увагу на таку статистику: дані щодо кількості розпочатих будівництв та індекс споживчих цін, які вийдуть в США.