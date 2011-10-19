Навіть помірно негативна динаміка акцій за підсумками тижня буде позитивним сигналом - експерт

Навіть помірно негативна динаміка глобальних фондових індексів за підсумками поточного тижня буде позитивним, а не негативним сигналом.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, основне завдання глобальних фондових індексів з точки зору оптимістів - утримати рівні, які були досягнуті під час попереднього тижня.

Як підкреслив П.ІЛЛЯШЕНКО, «ф`ючерси на американські фондові індекси у вівторок, 18 жовтня, протестували найближчі рівні підтримки і на тлі як завжди неоднозначних коментарів єврочиновників завершили торгову сесію зростанням. При цьому, як і в більшості подібних випадків в останні тижні, зростання на глобальних ринках почалося вже після закриття торгів на українських майданчиках. У результаті індекс UX знову не встиг на найвеселішу частину "вечірки", закрившись зниженням на 2%».

Аналітик відзначив, що за підсумками вчорашнього дня індекс S & P 500 досяг нижньої межі торговельного коридору (1230-1260 пунктів), яка визначалася в кінці вересня як ціль на той момент тільки майбутнього ралі на ринках ризикових активів. При цьому "пружина" розбіжності в динаміці українського ринку акцій та його зарубіжних "колег" лише продовжила скорочуватися і тимчасове вікно для її розпрямлення поступово закривається.

За інформацією П.ІЛЛЯШЕНКА, сьогодні вранці ф`ючерси на індекс S & P 500 знижувалися в межах 0,5%, що здається закономірним після зростання індексу S & P 500 на 2% напередодні. Водночас, навіть незважаючи на зростання австралійського і новозеландського долара, зовнішній фон не можна описати як стійко позитивний. Зокрема, ряд азіатських фондових індексів не зумів продемонструвати вражаюче зростання, ф`ючерси на мідь знижуються більш ніж на 1%, а максимальні рівні понеділка та вівторка сформували потенційні опори на більшості окремих ринків ризикових активів.