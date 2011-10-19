"ЕКУ" перерахувала 25% "Дніпроенерго" на рахунок ФДМУ для їх подальшої приватизації

Державний пакет акцій ПАТ "Дніпроенерго" в розмірі 25% статутного фонду списаний з рахунку в цінних паперах НАК "Енергетична компанія України" і зарахований на рахунок Фонду державного майна України (ФДМУ).

Про це повідомляє електронна система розкриття інформації емітентів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).

Таким чином, на рахунку НАК "ЕКУ" сьогодні залишається держпакет акцій "Дніпроенерго" в розмірі 25,0000167% статутного фонду, акціонером ще 41,6% акцій ПАТ є DTEK Holdings Limited.

Як зазначається в оприлюдненій інформації, 25% "Дніпроенерго" передано ФДМУ з метою їх подальшої приватизації.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ в серпні ц.р. почав підготовку до проведення приватизаційних конкурсів, у тому числі з продажу 25% "Дніпроенерго". У той же час, ФДМУ так і не оголосив у вересні цього року конкурс з продажу блокпакета "Дніпроенерго", як це було заявлено раніше.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40, 06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».