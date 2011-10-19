Експерти: українські акції на Варшавській фондовій біржі у вівторок знизилися

Акції українських емітентів на Варшавській фондовій біржі у вівторок, 18 жовтня, продемонстрували зниження.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, на Варшавській фондовій біржі у вівторок індекс WIGUKR впав на 0,5%. Лідерами зниження стали акції виробника акумуляторів WESTA (-3,0%), вартість яких опустилася до річного мінімуму після проведення IPO.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі у вівторок акції виробника яєць Avangard просіли на 2,3%. Папери гірничорудної компанії Ferrexpo втратили 4,4%. Акції нафтогазових компаній продемонстрували різноспрямовану динаміку: Regal Petroleum зріс на 7,8%, в той час як Cadogan Petroleum втратив 3,3%.