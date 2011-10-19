Учасники фондового ринку все ще не вірять у стабільність ралі - експерт

Учасники фондового ринку все ще не вірять у стабільність ралі.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «до периферії інвестиційної всесвіту оптимізм просто не встигає дійти». Індекс UX став одним з небагатьох фондових індикаторів, які зафіксували зниження за підсумками минулого тижня. Крім українського індексу в цю групу ввійшли також фондові індекси Чехії, Ісландії, Румунії, Пакистану, Бангладеш, Нової Зеландії, Шрі-Ланки, В`єтнаму, Нігерії та Тунісу. Іншими словами, до більшості аутсайдерів відносяться представники країн c Frontier Markets. За тиждень MSCI FM зріс лише на 1,2%, в той же час MSCI Emerging Markets додав 4,1%.

Як вважає аналітик, в рядах оптимістів сьогодні згоди немає, а значить, не варто ігнорувати ризики зміни короткострокової висхідної тенденції на протилежну в першій половині торговельної сесії. З іншого боку, говорити про ризики завершення ралі на ринках ризикових активах передчасно.