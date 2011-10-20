Оптимісти поки здобувають рішучу перемогу над песимістами на фондовому ринку - експерт

Незважаючи на мінливі настрої гравців фондового ринку, оптимісти поки здобувають рішучу перемогу над песимістами, тому що завдання перших - утримати завоювання попередніх тижнів.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «ф`ючерсам на індекс S & P 500 у середу, 19 жовтня, не вдалося закріпитися на максимальних рівнях тижня, і після нетривалих сумнівів покупці знову віддали ініціативу продавцям. Кардіограма американського ринку акцій зараз виглядає таким чином: день - вгору, день - вниз, день - вгору і знову день - вниз».

У той же час, підкреслив П.ІЛЛЯШЕНКО, через специфічну ситуацію з ліквідністю на українському ринку акцій індексу UX, як і раніше, вдається відгукуватися лише на спадні імпульси зі світових майданчиків. У результаті нейтральна динаміка індексу S & P 500 після закінчення декількох торгових сесій обертається для нас у сукупності продовженням зниження, бо зростання у позитивні дні не компенсує втрат негативних торгових сесій. Так і під час торгової сесії середи зростання індексу UX склало всього 0,3%.