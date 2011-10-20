Експерти: торги на західних біржах в середу проходили переважно в зеленій зоні

Торги на західних фондових майданчиках в середу, 19 жовтня, проходили переважно в зеленій зоні на фоні чуток про те, що Німеччина і Франція домовилися про збільшення Європейського фонду фінансової стабільності до 2 трлн. євро.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми словами, ринок у середу також підтримала статистика за кількістю розпочатих будівництв, яка виявилася кращою за прогнози. Але, в той же час, кількість дозволів на будівництво будинків знизилася. Корпоративні звіти, що вийшли вчора, були змішаними. Квартальні результати Apple не виправдали очікувань аналітиків, а Morgan Stanley, Yahoo і Intel представили ринку сильні фінансові результати.

За інформацією аналітиків, в Європі сьогодні публікуються індекс цін виробників по Німеччині і дані з роздрібних продажів з Великобританії. У США виходять дані статистики по ринку праці, індекс ділової активності ФРБ Філадельфії і дані щодо продажів будинків на вторинному ринку.

Як відзначають аналітики, українські фондові індекси в середу завершили торги зі змішаною динамікою. Серед акцій індексного кошика Української біржі лідерами зниження стали Ясинівський КХЗ (-11,1%) і Стахановський вагонобудівний завод (-4,13%). Найбільше зростання показали папери "Мотор Січі» (+3,3%) і Крюковського вагонобудівного заводу (+1,55%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 19 жовтня, упав на 1,33% - до 502,44 пункту. Загальний обсяг торгів склав 189 млн. 917 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,27% - до 1278,81 пункту. Загальний обсяг торгів склав 119 млн. 163 тис. грн., з них на терміновому ринку - 45 млн. 834 тис. грн.