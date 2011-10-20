Українські акції на ВФБ показали падіння третю сесію поспіль - експерти

Українські акції на Варшавській фондовій біржі в середу, 19 жовтня, продемонстрували падіння третю торговельну сесію поспіль.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс WIGUKR в середу знизився на 1,2%. Лідерами падіння стали акції вугледобувної компанії Coal Energy (-3,5%) і виробника цукру Astarta (AST PW -2,1%). Папери виробника акумуляторів WESTA додали 2,7%.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в середу папери гірничорудної компанії Ferrexpo втратили 1,7%. За підсумками трьох торгових сесій дані акції просіли на 8,1%.