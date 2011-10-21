Український ринок акцій знову показав, що зростає він не так швидко, як падає - експерт

Український ринок акцій у четвер, 20 жовтня, знову продемонстрував, що зростає він не так швидко, як падає.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «незважаючи на те, що протягом вчорашнього дня зниження індексу S & P 500 перевищувало 0,5%, а значення опускалося нижче за позначку 1200 пунктів, американські ринки все ж завершили торгову сесію на мажорній ноті. Проте цього разу індекс UX пропустив не тільки зростання світових майданчиків, а й інтенсифікацію зниження в дообідній час на американських біржах. В результаті українські акції завершили день «флет», хоча і відіграли ранкове зниження».

П.ІЛЛЯШЕНКО зазначив, що сьогодні вранці ф`ючерси на індекс S&P 500 продовжили зростання, додаючи близько 0,3%. Позитивним сигналом стало зростання котирувань міді на 3% після контакту з рівнем підтримки напередодні. У той же час, валютний ринок не демонструє особливих ознак оптимізму, відповідаючи на зростання акцій лише стриманим «позеленінням» сировинних валют. «Також, напередодні очікуваного багатьма європейського саміту на вихідних, ринки будуть миттєво реагувати на будь-які новинні заголовки, хоча останні і не вплинуть на динаміку ринків за підсумком сьогоднішньої торгової сесії», - прогнозує аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 20 жовтня, підвищився на 1,03% - до 507,62 пункту. Загальний обсяг торгів склав 11 млн. 736 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,07% - до 1277,90 пункту. Загальний обсяг торгів склав 123 млн. грн., з них на терміновому ринку - 48 млн. 961 тис. грн.