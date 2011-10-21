Лідером падіння на Українській біржі у четвер став банківський сектор - експерти

Лідерами падіння на Українській біржі у четвер, 20 жовтня, стали акції банківського сектора.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс Української біржі у четвер продемонстрував зниження. Папери "Райффазен Банку Аваль" цього дня впали на 3,9% і "Укрсоцбанку" - на 2,2%. За підсумками чотирьох торгових сесій ці емітенти втратили 9,5% і 10,8% відповідно.

За інформацією аналітиків, папери Стаханівського вагонобудівного заводу на Українській біржі у четвер впали на 3,1%. Упродовж чотирьох торгових сесій вони знизилися на 10,5%. Лідерами росту у четвер стали акції генеруючої компанії "Центренерго" (+1,7%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 20 жовтня, підвищився на 1,03% - до 507,62 пункту. Загальний об'єм торгів склав 11 млн. 736 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,07% - до 1277,90 пункту. Загальний об'єм торгів склав 123 млн. грн., з них на терміновому ринку – 48 млн. 961 тис. грн.