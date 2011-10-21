Експерт: інвестори бояться купувати акції з огляду на непередбачувану ситуацію в Європі

Поки ситуація в Європі залишається невизначеною, учасники торгів просто бояться купувати ризикові активи, зважаючи на непередбачуваність розвитку подій після того, як може бути оголошено про списання грецьких боргів у розмірі 50%.

Таку думку висловила кореспондентові УНІАН начальник аналітичного відділу компанії "Проспект Інвестментс" Олена ЄВДОЧЕНКО.

Вона підкреслила, що багато інвесторів втратили гроші у 2007-2008 рр. і тепер зберігають граничну обережність.

За словами О.ЄВДОЧЕНКО, "якщо світові фондові майданчики відштовхнулися від своїх мінімумів і ростуть впродовж останнього тижня, то український ринок акцій стагнує, знаходячись на мінімальних значеннях, які відповідають жовтню 2009 року. І головною причиною знову-таки є відсутність ліквідності на ринку, можливо, ситуація покращає ближче до кінця року, у переддень закінчення четвертого кварталу".

Як зазначає аналітик, важливою подією поточного тижня стане саміт ЄС, який пройде у ці вихідні, де обговорюватиметься питання рекапіталізації європейських банків. Очікують, що європейська влада може оголосити про списання 50% боргу Греції і розширити EFSF до 940 млрд. євро.