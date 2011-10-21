Сильні звіти корпорацій США мали сприятливий вплив на ринки акцій - експерти

Практично упродовж усієї торгової сесії в четвер, 20 жовтня, на ринку акцій панували негативні настрої, але в другій половині дня статистика, яка вийшла у США, і сильні квартальні звіти ряду американських корпорацій мали сприятливий вплив на індекси.

Про це повідомили аналітики інвестиційної групи "Сократ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс ділової активності ФРБ Філадельфії несподівано виріс на 8,7 пункту, тоді як очікувалося зниження на 9 пунктів. Кількість первинних звернень по допомогу з безробіття хоча і знизилася, але все ж таки не так сильно, як це прогнозували аналітики. У той же час, зниження продажів будинків на вторинному ринку США мало стримуючий вплив на індекси.

На думку аналітиків, ситуація в єврозоні залишається невизначеною. Лідери країн регіону намагаються прийти до якого-небудь рішення у питанні боргових проблем, але між ними все-таки існують деякі розбіжності. Інвестори торгують досить стримано і не відкривають довгі позиції напередодні саміту ЄС, який відбудеться 23 жовтня, оскільки на ринку ростуть побоювання щодо того, що проблему регіону на саміті не вирішать.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікується індекс ділового оптимізму у Німеччині і індекс ділового клімату у Франції.