Янукович схвалив зміни до угоди між Україною і Молдовою про визнання прав власності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності від 11 серпня 1994 року».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада підтримала 5 жовтня.

Даним законом передбачено статтю 2 Угоди між урядами України та Молдови про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності від 11 серпня 1994 року викласти в новій редакції. Нею передбачено, що кожна із Сторін визнає право власності іншої Сторони, її громадян та юридичних осіб по відношенню до розташованих на її території підприємств, установ, організацій та інших об`єктів (філіали, долі, паї, акції та інше майно), включаючи об`єкти соціально-культурної сфери (санаторії, санаторії-профілакторії, будинки і бази відпочинку, пансіонати, готелі і кемпінги, туристичні бази, дитячі оздоровчі заклади), що перебували на 1 грудня 1990 року у віданні органів державного управління іншої Сторони, а також були власністю інших юридичних осіб, у майні яких відсутня державна частка, та фізичних осіб, за винятком об`єктів, що збудовані з метою ліквідації наслідків форс-мажорних обставин.

Також кожна із Сторін визнає право власності іншої Сторони по відношенню до розташованих на її території підприємств та іншого майна, що перебували на 1 грудня 1990 року у віданні міністерств союзно-республіканського підпорядкування.

В пояснювальній записці зазначається, що прийняття зазначеного закону надасть законні підстави для врегулювання права власності України на частину водозливної греблі Дністровського буферного гідровузла та право власності Республіки Молдова на Первомайський гранітно-щебеневий кар’єр і Чернівецький гравійно-піщаний кар’єр, оскільки вказані об’єкти перебували на 1 грудня 1990 року у віданні міністерств союзно-республіканського підпорядкування.