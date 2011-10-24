Польські фондові індекси почали тиждень ростом
11:01, 24 жовтня 2011Фондовий ринок
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Варшава. Основні індикатори Варшавської фондової біржі відкрилися у понеділок на позитивній території, продовживши ріст після майже 4% відскоку "блакитних фішок" у п'ятницю.
Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, індекс ліквідних компаній польського ринку WIG20 почав сьогоднішні торги більше 1% ростом на рівні 2330,17 пункту.
Першу годину торгів індекс котирувався головним чином вище за рівень відкриття.
У зеленій зоні почали торги також індикатори середніх і невеликих компаній, які до 9.26 додали 1,1% і 0,54%.
Почавши день 0,9% плюсом, WIG за перші півгодини торгів збільшив ріст до 1,1%.
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