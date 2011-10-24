Польські фондові індекси почали тиждень ростом

Варшава. Основні індикатори Варшавської фондової біржі відкрилися у понеділок на позитивній території, продовживши ріст після майже 4% відскоку "блакитних фішок" у п'ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, індекс ліквідних компаній польського ринку WIG20 почав сьогоднішні торги більше 1% ростом на рівні 2330,17 пункту.

Першу годину торгів індекс котирувався головним чином вище за рівень відкриття.

У зеленій зоні почали торги також індикатори середніх і невеликих компаній, які до 9.26 додали 1,1% і 0,54%.

Почавши день 0,9% плюсом, WIG за перші півгодини торгів збільшив ріст до 1,1%.