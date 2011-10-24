Індекс Nikkei сьогодні показав значне зростання

Фондові торги в Японії 24 жовтня завершилися ростом індексу Nikkei на 1,9% до 165,09 пункту, показавши найбільш значний ріст за останні два тижні, повідомляє РБК.

В основному ріст японських котирувань упродовж сесії йшов за рахунок результатів першого дня саміту Євросоюзу, який відбувся напередодні у Брюсселі.

За словами глави Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін ЛАГАРД, лідери країн в цілому досягли прогресу у переговорах з питання вирішення кризової ситуації в єврозоні. Вона також додала, що попереду ще багато роботи: зокрема, очікується, що 26 жовтня ц.р. лідери ЄС представлять комплексний план у боротьбі з кризою.

На сприятливому фоні ріст продемонстрували в основному акції представників фінансового сектора. Папери найбільшого в країні банку Mitsubishi UFJ подорожчали на 0,9%, тоді як котирування його конкурента Sumitomo Mitsui виросли ще значніше - на 1,1%.