Експерти: український фондовий ринок показав у п'ятницю вражаючу динаміку

Український фондовий ринок продемонстрував у п`ятницю, 21 жовтня, вражаючу динаміку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, відзначають аналітики, на Українській біржі в п`ятницю лідерами зростання стали акції виробника двигунів «Мотор Січі» (+8,3%), які додали 13,6% за підсумками трьох торгових сесій. Серед інших лідерів зростання опинилися папери Авдіївського КХЗ (+4,8%), генеруючої компанії «Центренерго» (+4,5%) і металургійної компанії «Азовсталь» (+4,3%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п`ятницю, 21 жовтня, підвищився на 3,24% - до 1319,26 пункту. Загальний обсяг торгів склав 113 млн. 618 тис. грн., з них на терміновому ринку - 54 млн. 423 тис. грн.

Індекс ПФТС зріс на 0,91% - до 512,26 пункту. Загальний обсяг торгів склав 89 млн. 961 тис. грн.