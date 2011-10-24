На західних біржах у п'ятницю панував позитив - експерти

На західних фондових майданчиках в п`ятницю, 21 жовтня, панували позитивні настрої.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, в п`ятницю стало відомо, що Ангелі МЕРКЕЛЬ та Ніколя САРКОЗІ вдалося домовитись щодо вирішення проблем держборгу периферійних країн єврозони.

Аналітики виділили серед квартальних звітів, опублікованих в п`ятницю, фінансові результати McDonald`s Corp., Honeywell International Inc. і Verizon Communications Inc., які виявилися кращими за очікування і стали додатковим сприятливим чинником для зростання індексів. Водночас, звіт General Electric не був настільки позитивним, що відбилося на зниженні акцій концерну.

За словами аналітиків, важливої макроекономічної статистики, здатної вплинути на хід торгів, в США в п`ятницю не виходило. При цьому дані по індексу ділового оптимізму IFO, опубліковані в Німеччині, не мали істотного впливу на індекси.

Аналітики констатують, що українські фондові індекси завершили торги п`ятниці в зеленій зоні напередодні саміту ЄС, а також на фоні корпоративних звітів. Всі акції індексного кошика Української біржі, крім «Укртелекому» (-0,74%), завершили торги ростом, лідерами якого стали папери «Мотор Січі» (+8,29%) і Ясинівського КХЗ (+8,48%).

За інформацією аналітиків, сьогодні публікуються дані щодо індексу ділової активності в промисловості Франції, Німеччини і єврозони. Також виходять дані за новими промисловим замовленням у єврозоні.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п`ятницю, 21 жовтня, підвищився на 3,24% - до 1319,26 пункту. Загальний обсяг торгів склав 113 млн. 618 тис. грн., з них на терміновому ринку - 54 млн. 423 тис. грн.

Індекс ПФТС зріс на 0,91% - до 512,26 пункту. Загальний обсяг торгів склав 89 млн. 961 тис. грн.