Експерт: результати зустрічі єврочиновників не принесли додаткового негативу на ринок акцій

Результати зустрічі єврочиновників у вихідні не принесли додаткового негативу, після чого учасники ринку акцій змогли зітхнути з полегшенням і в спокійній обстановці чекати появи деталей плану рекапіталізації європейських банків.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, «на даному етапі бентежить лише те, що обсяг планованої рекапіталізації буде незначним, а також те, що ЄЦБ не бажає бути втягнутим у цей процес.

Загалом результати саміту відповідають духу часу: впевненості політиків, що в усьому винні спекулянти, і впевненості спекулянтів, що в усьому винні політики».

Між тим, вважає аналітик, оптимісти можуть знайти привід для покупок ризикових активів, песимісти - для відкриття коротких позицій. Зі свого боку, реалістам залишається продовжувати насолоджуватися імпульсом зростання на ринках акцій, однак готуватися до можливих несподіваних корекцій в середині тижня.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій у понеділок, 24 жовтня, склався позитивний. Сьогодні вранці ф`ючерси на індекс S & P 500 продовжили зростання, до відкриття торгів на вітчизняних майданчиках додаючи в межах 0,5%. При цьому після публікації попереднього значення індексу ділового оптимізму в Китаї, який перевищив неформальні очікування ринку, ф`ючерси на мідь росли більш ніж на 4%, а індекси китайських акцій Hang Seng і Shanghai Composite додавали 4% і 2% відповідно.