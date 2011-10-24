Українські акції на ВФБ в п'ятницю продемонстрували зростання - експерти

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, продемонстрували в п`ятницю, 21 жовтня, зростання.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс WIGUKR в п`ятницю додав 2,1%. Лідерами зростання стали акції виробника соняшникової олії Kernel (+5,1%) і вугледобувної компанії Coal Energy (+5,0%). Папери виробника акумуляторів WESTA впали на 3,0%.

Як відзначають аналітики, на Лондонській фондовій біржі в п`ятницю акції виробника яєць Avangard зросли на 7,1%. Торги паперами нафтогазової компанії JKX Oil & Gas закрилися падінням котирувань на 2,8%.