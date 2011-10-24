Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 2,20%, Української біржі - на 5,18%

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 24 жовтня, підвищився на 2,20% - до 523,53 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 42 млн. 218 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 5,18% - до 1387,61 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 184 млн. 669 тис. грн., з них на терміновому ринку - 91 млн. 99 тис. грн.