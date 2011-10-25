Основним каталізатором зростання акцій став саміт ЄС - експерти

Основним каталізатором зростання акцій у понеділок, 24 жовтня, став саміт глав держав Європейського Союзу, на якому було узгоджено план щодо рекапіталізації банків.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як відзначили аналітики, очікується, що в другому раунді саміту, який пройде 26 жовтня, будуть узгоджені чіткі дії щодо проблемних країн, а саме Греції, що також підігріває інтерес інвесторів на фондовому ринку.

За словами аналітиків, незначне зниження фондових ринків всередині дня в понеділок було викликано слабкою макростатистикою з єврозони. Індекс виробничої активності PMI Франції виявився на рівні 46 пунктів (очікувалося 50,4 пункту), Німеччини - на рівні 48,9 пункту (очікувалося 50 пунктів), єврозони - 47,3 пункту (очікувалося 48,1 пункту).

При цьому, повідомляють аналітики, після невеликого зниження сильні дані про нові виробничі замовлення в єврозоні, які зросли на 1,9% проти очікуваного зростання в 0,1%, знову внесли позитив на фондовий ринок. Оптимізму також додав сильний корпоративний звіт Caterpillar і індекс національної активності в США, який виявився кращим за очікування.

Аналітики констатують, що українські фондові ринки завершили понеділок ростом. Всі акції індексного кошика Української біржі додали в ціні. Лідерами зростання стали папери Ясинівського КХЗ (+14,09%), Алчевського металургійного комбінату (+8,89%) і Єнакіївського металургійного заводу (+8,69%).

За інформацією аналітиків, сьогодні в Німеччині, Франції і США вийдуть індекси споживчої довіри. Також у США буде опублікований індекс цін на житло S & P / Case-Shiller. Свої звіти оприлюднять EI du Pont de Nemours & Co і 3M Co.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 24 жовтня, підвищився на 2,20% - до 523,53 пункту. Загальний обсяг торгів склав 42 млн. 218 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 5,18% - до 1387,61 пункту. Загальний обсяг торгів склав 184 млн. 669 тис. грн., з них на терміновому ринку - 91 млн. 99 тис. грн.