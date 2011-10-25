Сьогоднішній день буде багатий публікаціями звітів світових і українських компаній - експерт

Сьогоднішній день буде багатий публікаціями фінансових результатів світових корпорацій за третій квартал 2011 року, при цьому публікація фінрезультатів українських компаній стане приємним доповненням.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

У той же час, він не сподівається, що українському ринку акцій у вівторок, 25 жовтня, «вдасться сильно відхилитися від динаміки зарубіжних майданчиків за підсумками торгової сесії. Останнім, з урахуванням нового прискорення зростання, належить корекція протягом 1-2 торгових сесій».

Однак, на думку аналітика, як і протягом попередніх тижнів, корекція на ринках ризикових активів може обмежитися внутрішньоденним зниженням. Зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій сьогодні склався нейтрально-негативний.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 24 жовтня, підвищився на 2,20% - до 523,53 пункту. Загальний обсяг торгів склав 42 млн. 218 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 5,18% - до 1387,61 пункту. Загальний обсяг торгів склав 184 млн. 669 тис. грн., з них на терміновому ринку - 91 млн. 99 тис. грн.