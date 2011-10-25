Експерт: покупці акцій роблять ставку на нормалізацію світової економіки

Динаміка секторів ринку акцій говорить про те, що покупці роблять ставку на нормалізацію кондицій світової економіки, але ще не готові повірити, що економіку США "за рогом" чекає світле майбутнє.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що під час вчорашніх торгів помітно краще ринку виглядали папери промислового, сировинного, фінансового і технологічного секторів. При цьому акції споживчого сектора перебували у хвості списку. Сьогодні вранці ф`ючерси на індекс S & P 500 коригувалися в межах до 0,5% після зростання на черговий 1% напередодні.

На думку аналітика, «певні приводи для занепокоєння може викликати публікація попередніх значень індексів ділового оптимізму в країнах Європи». Учора з`ясувалося, що оптимізм в промисловому секторі Франції та Німеччини змінився песимізмом (індекси PMI опустилися рішуче нижче за позначку 50), хоча в секторі послуг Німеччини ситуація не виглядає настільки драматично. «Публікація таких даних повинна закласти слабкі очікування від публікації місячних даних на початку листопада, що позначиться на динаміці ринків акцій вже наступного тижня», - прогнозує П.ІЛЛЯШЕНКО.