ФДМУ оголосив конкурс з продажу 99,981% акцій артемівського машзаводу "Перемога праці"

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 99,981% держпакета акцій ПАТ "Артемівський машинобудівний завод "Перемога праці".

Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації".

Згідно з наданою інформацією, стартова ціна держпакета, що виставляється на продаж, становить 12 млн. 250 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Артемівський машинобудівний завод "Перемога праці" (м. Артемівськ, Донецька обл.) займається виробництвом металообробного і гірничо-різального інструменту.

Обсяг реалізованої продукції за перше півріччя ц.р. становив 6 млн. 827 тис. грн., збиток - 797 тис. грн., дебіторська заборгованість - 4 млн. 52 тис. грн., кредиторська, - 7 млн. грн., вартість активів - 4 млн. 620 тис. грн.