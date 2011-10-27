Торги на українському ринку акцій у середу проходили у суперечливому ключі - експерт

Торги на українському ринку акцій у середу, 26 жовтня, проходили в суперечливому ключі.

Таку точку зору висловив у коментарі кореспондентові УНІАН аналітик інвестиційної компанії "Альтана Капітал" Олександр КУШНАРЬОВ.

За його словами, "відкрившись у середу помірним гепом вгору, ринок незабаром перемістився в негативну зону. На тлі заяв про те, що запланована на середу зустріч міністрів фінансів країн єврозони не відбудеться, частина інвесторів була стурбована долею антикризового плану, сумніваючись, що він буде затверджений найближчим часом. В очікуванні результатів саміту ЄС, учасники торгів не робили активних дій, що відобразилося у низьких біржових оборотах, особливо у першій половині дня".

Тим не менше, підкреслив О.КУШНАРЬОВ, після обіду ситуація на ринку нормалізувалася, що дозволило індикатору Української біржі закріпитися в плюсі. Приводом для росту стало повідомлення про те, що Китай готовий взяти участь в розширенні європейського фонду фінансової стабільності, хоча раніше таку можливість китайська влада заперечувала. Підтримку ринку надали заяви майбутнього голови ЄЦБ Маріо ДРАГІ, який зазначив, що європейський регулятор збирається продовжити купівлю облігацій проблемних країн єврозони.

На думку аналітика, формуванню позитивного фону в середу сприяли і корпоративні звіти провідних зарубіжних компаній, велика частина яких перевершила експертні очікування. Так, американський авіаконцерн Boeing за підсумками роботи за минулий квартал показав прибуток на рівні 1,46 дол. на акцію при середньому прогнозі аналітиків 1,10 дол. на акцію.

О.КУШНАРЬОВ повідомив, що під завісу сесії 26 жовтня індекс Української біржі розгубив частину денного росту на інформації про те, що в переговорах щодо майбутнього грецьких держоблігацій не було досягнуто компромісу.

За інформацією аналітика, максимальний підйом в першому ешелоні паперів Української біржі в середу продемонстрували акції Ясинівського КХЗ (+5,82%), які продовжували відігравати втрати, понесені минулого тижня. Хорошим ростом відзначилися акції енергетичних компаній. Папери "Донбасенерго" подорожчали на 2,45%, "Центренерго" - на 2,06%. Попит в акціях емітентів був обумовлений добрими фінансовими результатами компаній за 3-й квартал. Найбільші втрати серед блакитних фішок понесли папери Авдіївського КХЗ, що опустилися на 1,34%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 26 жовтня, підвищився на 0,02% - до 530,66 пункту. Загальний об'єм торгів склав 205 млн. 695 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,33% - до 1380,74 пункту. Загальний об'єм торгів склав 180 млн. 865 тис. грн., з них на терміновому ринку - 87 млн. 182 тис. грн.