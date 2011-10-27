Макростатистика зі США внесла позитив на фондовий ринок - експерти

Макроекономічна статистика зі США в середу, 26 жовтня, внесла позитив на фондовий ринок.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Вони відзначають, що дані щодо замовлень на товари тривалого користування в США виявилися на рівні -0,8%, що краще очікувань в -1%. Продажі нових будинків у США зросли на 5,7% - до 313 тис., при очікуваному зростанні всього на 1,7%.

При цьому, на думку аналітиків, основним каталізатором зростання залишається саміт глав європейських держав, на якому узгоджено і озвучено чіткі дії щодо боргових проблем деяких країн єврозони.

За інформацією аналітиків, сьогодні в єврозоні виходить індекс споживчої довіри і ділового клімату. У США публікуються дані по ВВП, кількості первинних звернень за допомогою з безробіття і по незавершених операціях з продажу будинків. Свої звіти публікують Exxon Mobil Corp і Procter & Gamble Co.

Аналітики констатують, що українські фондові індекси завершили торги в середу незначним зростанням. Лідерами зростання стали акції Ясинівського коксохімічного заводу (+5,82%), «Донбасенерго» (+2,45%), «Центренерго» (+2,06%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 26 жовтня, підвищився на 0,02% - до 530,66 пункту. Загальний обсяг торгів склав 205 млн. 695 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,33% - до 1380,74 пункту. Загальний обсяг торгів склав 180 млн. 865 тис. грн., з них на терміновому ринку - 87 млн. 182 тис. грн.