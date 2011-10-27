Глобальний апетит до ризику повертається на фондові ринки - експерт

Після паузи, викликаної традиційними паттернами поведінки єврочиновників, глобальний апетит до ризику на фондових ринках відновлюється.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, «головним досягненням європейського саміту є те, що розмір списання вартості грецьких боргових зобов`язань вже не є загадкою. З іншого боку, учасники ринку протягом останніх тижнів і не були стурбовані цим питанням, прогнозуючи 50% списання. Ще більш цікаво те, що деталей плану щодо збільшення розміру EFSF все ще немає, є тільки опції».

Таким чином, вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, євросаміт не є панацеєю для вирішення європейських боргових проблем, ні, тим більше, проблем світової економіки. Тим не менше, результати саміту варто розцінювати позитивно. У поточній ситуації від єврочиновників не потрібно миттєвого вирішення системних проблем. З точки зору інвесторів, напрям діалогу європейських політиків у конструктивне русло вже є вкрай позитивною і самодостатньою подією.

Як відзначив аналітик, динаміку ринків ризикових активів варто сприймати у світлі того, що відбувається протягом останніх тижнів. Зараз ми не є свідками зародження нового імпульсу ралі вартості ризикових активів. Скоріше, після необхідної корекції ринки акцій знову збираються піти в зростання. При цьому потенціал зростання фондових індексів США поступово вичерпується. В результаті збільшення довгих позицій на поточних рівнях невиправдано, хоча їх скорочення передчасне, оскільки поточне ралі повинно тривати довше, ніж багато хто очікує.