Індекс Української біржі показав сьогодні рекордне зростання - на 8,64%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 27 жовтня, показав рекордне зростання, зрісши на 8,64% - до 1500,04 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Загальний обсяг торгів на біржі склав 226 млн. 215 тис. грн., з них на терміновому ринку - 111 млн. 114 тис. грн.

Індекс ПФТС за підсумками сьогоднішніх торгів зріс на 4,93% - до 556,82 пункту.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 193 млн. 414 тис. грн.

Нагадаємо, європейські ринки акцій відкрилися сьогодні різким зростанням після того, як лідери єврозони вночі домовилися посилити Європейський фонд порятунку (EFSF) і досягли угоди з приватними кредиторами про списання половини боргів Греції.