Фондовий ринок очікують зміни

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України №3831-VI «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Верховна Рада України 6 жовтня ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку" з урахуванням пропозицій Президента України.

Законом, прийнятим Верховною Радою 21 квітня 2011 року, пропонувалося доповнити статтю 27 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок" частиною другою, згідно з якою, у тому числі, встановлено обов’язок фізичної особи відчужити належні їй акції (частки) професійного учасника фондового ринку у разі набрання щодо такої особи законної сили обвинувальним вироком за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, а також передбачене примусове відчуження зазначених акцій (часток) у разі нездійснення його згаданою особою.

На думку Президента, запропонований правовий інститут обов’язкового відчуження (продажу) належних фізичній особі акцій (часток) не узгоджується з конституційними гарантіями права приватної власності, встановленими статтею 41 Конституції України та закріпленими, у тому числі, статтею 8 Основного Закону.

Також Президент звернув увагу на невизначеність положення закону стосовно встановлення критеріїв здійснення "опосередкованого" володіння акціями (частками) і наголосив на тому, що відсутність у законі такого визначення дозволить довільно трактувати цю норму, що за певних умов може бути використано для протиправного перерозподілу власності.

Крім того, Президент зазначав, що вказаним законом майно, що підлягає відчуженню, жодним чином не пов´язується зі злочином, за який засуджена така особа, а за чинним порядком фізична особа може бути позбавлена належних їй акцій (часток) у разі набрання стосовно неї законної сили обвинувальним вироком виключно у випадках, коли такі акції (частки) є предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, передбачених санкціями статей Особливої частини Кримінального кодексу України, або у порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом.

Таким чином, на думку Президента, порушене питання має вирішуватися правоохоронними органами в порядку кримінального судочинства, якщо відповідне майно безпосередньо пов´язано зі злочинною діяльністю, на виконання, у тому числі, приписів статті 63 Конституції України.

Враховуючи викладене, Президент запропонував утриматися від запропонованого обов’язкового відчуження (продажу) належних фізичній особі акцій (часток) професійного учасника фондового ринку, якими вона прямо чи опосередковано володіє.

Водночас, з метою запобігання рейдерству Президент запропонував передбачити механізм, який забезпечував би вирішення порушеного питання в порядку кримінального судочинства, якщо відповідне майно пов’язано зі злочинною діяльністю.