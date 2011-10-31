Група ІНЕКО заявляє про рейдерську атаку на комплекс «Інтурист-Закарпаття»

Власник 70% пакету акцій ПАТ "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття" група ІНЕКО заявляє про спробу рейдерського захоплення цього готельного комплексу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор Інвестиційної групи ІНЕКО Станіслав ЛЮДКЕВИЧ.

За його словами, 12 жовтня на загальних зборах акціонерів були переобрані органи управління ПАТ "Інтурист-Закарпаття". До наглядової ради ПАТ увійшли 3 члени - 2 представники від мажоритарного акціонера ІНЕКО і міноритарний акціонер - Павло МАЄРЧИК. Це було опубліковано в офіційній системі розкриття інформації, проте через декілька днів інформація в цій системі змінилася. "22 жовтня інформація в системі розкриття інформації замінюється, у якій у міноритарного акціонера стає три члени награди", - розповів С. ЛЮДКЕВИЧ. За його словами, 26 жовтня П. МАЄРЧИК разом з групою охорони зайшов на підприємство, "самопроголосив членів награди і правління та встановив контроль над підприємством".

За словами С. ЛЮДКЕВИЧА, група ІНЕКО скерувала звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА та ін., звернулася в ГПУ, СБУ, прокуратуру і міліцію. "Документи, на підставі яких сталося захоплення, відрізняються від результатів зборів акціонерів", - підкреслив він, додавши, що у зборах брало участь багато людей, які можуть виступити свідками цього. "Ми захищатимемося, звертаючись в усі органи, включаючи необхідні юридичні дії", - сказав він, зазначивши, що хотілося б вирішити питання, не затягуючи його в судах.

За словами президента групи ІНЕКО Дениса КОПИЛОВА, йдеться про прямий підлог документів. "Йдеться про прямий підлог, про підробку документів, і в цьому брали участь не лише рейдери, але і адміністративна система", - сказав він.

За його словами, вони як вітчизняні інвестори просять українську владу захистити їх в цій ситуації. "Ми хочемо привернути увагу до вітчизняних інвесторів, ми не хочемо від'їжджати з України", - сказав Д.КОПИЛОВ.

За даними С. ЛЮДКЕВИЧА, інвестиції ІНЕКО в готельний комплекс склали мільйони гривень на реконструкцію номерного фонду, інженерних мереж та ін. Для цього у 2007 році група узяла кредит в "Промінвестбанку". Він також пов'язує підвищений інтерес до "Інтурист-Закарпаття" з чемпіонатом Євро-2012, оскільки велися переговори з багатьма туроператорами про розміщення уболівальників. "Ця ситуація може порушити усі плани", - каже він. За словами С. ЛЮДКЕВИЧА, у зв'язку з цим інвестори не унеможливлюють донесення цієї ситуації із захопленням підприємства до керівництва УЄФА, "хоча б, щоб повідомити їх».

С. ЛЮДКЕВИЧ сказав, що раніше інвестори також вели переговори щодо продажу свого пакету акцій П. МАЄРЧИКУ.

У свою чергу, директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій СЕМИДІДЬКО сказв, що примітним є факт, що рейдерське захоплення сталося 26 жовтня, того ж дня, коли уряд України проанонсував створення Міжвідомчої комісії з боротьби з рейдерством. "Союз бере ситуацію під контроль", - сказав він, зазначивши, що влада повинна захистити вітчизняного інвестора. За його словами, Міжвідомча комісія з боротьби з рейдерством має усі важелі і повноваження, щоб втрутитися в конфлікт і вирішити питання.

Довідка УНІАН. ПАТ "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття" - найбільший курорт Західної України, розташований в Ужгороді. Має 320 номерів, може прийняти понад півтисячі гостей одночасно.