Індекс Української біржі минулого тижня зріс на 15,1% - експерти

Індекс Української біржі за підсумками минулого торгового тижня зріс на 15,1%.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, українські фондові ринки у п`ятницю, 28 жовтня, продемонстрували підвищення котирувань. Лідерами зростання на Українській біржі стали акції Стахановського вагонобудівного заводу (+5,4%) і Алчевського металургійного комбінату (+3,4%). За підсумками шести торгових сесій дані емітенти додали 18,7% і 31,8% відповідно. Торги паперами Єнакіївського металургійного заводу в п`ятницю закрилися зростанням котирувань на 2,9%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 28 жовтня, підвищився на 1,02% - до 562,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 96 млн. 244 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,91% - до 1513,74 пункту. Загальний обсяг торгів склав 244 млн. 909 тис. грн., з них на терміновому ринку - 128 млн. 584 тис. грн.