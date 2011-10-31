Експерти: бажання інвесторів закріпити прибуток сповільнило зростання фондових індексів

Різке зростання на відкритті світових фондових майданчиків у п`ятницю, 28 жовтня, було знівельоване бажанням інвесторів закріпити отриманий прибуток, що позначилося на уповільненні зростання індексів.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми словами, макростатистика з єврозони і США в п`ятницю мала помірно негативний характер. Споживчі витрати у Франції впали на 0,5%, при тому, що очікувалися на рівні минулого місяця. Індекс споживчої довіри у Великобританії впав на 2 пункти більше, ніж передбачалося, до позначки -32. У США дані про особисті доходи були гіршими за очікування і склали 0,1%, а про особисті витрати - на рівні очікуваних 0,6%. Індекс поточних умов Університету Мічигану виявився кращим за очікування 58 пунктів і склав 60,9 пункту.

Як відзначають аналітики, корпоративні звіти Merck & Co Inc і Chevron Corp за третій квартал також були кращими за очікування, що внесло трохи позитиву на фондові ринки в п`ятницю.

За інформацією аналітиків, у понеділок, 31 жовтня, виходять дані про рівень інфляції та безробіття в єврозоні. У США буде опублікований індекс ділової активності Асоціації менеджерів у Чикаго.