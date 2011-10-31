Українські акції на Варшавській фондовій біржі незначно зросли - експерти

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, продемонстрували в п`ятницю, 28 жовтня, незначне зростання.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс WIGUKR в п`ятницю зріс всього на 0,2%. Лідерами зростання стали акції виробника соняшникової олії Kernel (+1,5%), які подорожчали на 4,1% за підсумками трьох торгових сесій. Папери Industrial Milk (-2,2%) торгувалися в мінусі 28 жовтня, а протягом п`яти торгових сесій вони впали на 11,9%. Загалом же індекс WIGUKR зріс на 2,3% за три торгові дні і на 1,1% за підсумками минулого торгового тижня.

Як відзначають аналітики, на Лондонській фондовій біржі в п`ятницю вартість паперів агрокомпанії Avangard опустилася на 9,5%, досягнувши річного мінімуму. Торги акціями виробника курятини MHP закрилися падінням котирувань на 4,3%. Папери гірничорудної компанії Ferrexpo (+2,5%) торгувалися в плюсі в п`ятницю, піднявшись в ціні на 11,1% за три торгові дні.