Звіти українських компаній за третій квартал розчарували - експерт

Результати українського сезону корпоративних звітів за третій квартал 2011 року розчарували.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

При цьому, додав він, зважаючи на збереження кондицій низької ліквідності, негативні сюрпризи залишилися без уваги, у той час як позитивні сюрпризи (наприклад, «Центренерго») викликали сплеск уваги з боку учасників фондового ринку. «З точки зору очікувань Astrum, результати компаній за третій квартал призвели до зміни довгострокового погляду на майбутні фінансові потоки «Стиролу» і «Укртелекому». В обох випадках ми ставимо рекомендацію на перегляд з метою зниження цільової ціни для акцій компанії «Стирол» і підвищення цільової ціни за акціями «Укртелекому», - повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО.

За його прогнозами, якщо припустити, що фінансові результати компаній у четвертому кварталі будуть відповідати результатами третього кварталу (що є оптимістичним припущенням), то прибуток на акцію для індексу Української біржі в 2011 році складе 44 гривні проти 166 гривень, очікуваних ринком, а очікуваний коефіцієнт Р/Е буде не 8,3, а 31,6.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, застосовуючи аналогічний підхід до аналізу консенсус-прогнозу прибутку компаній з індексу Української біржі на 2012 рік, він розраховує на те, що завищений оптимізм учасників ринку, які формують консенсус-прогноз, збережеться. Проте розрив між очікуваннями і реальністю скоротиться у два рази, в порівнянні з рівнем 2011 року. У результаті прибуток на акцію для індексу Української біржі за підсумками 2012 року становитиме 146 гривень проти очікуваних ринком 277 гривень, а очікуваний коефіцієнт Р/Е складе 9,45 проти очікуваного ринком 5.

П.ІЛЛЯШЕНКО підкреслив, що такий підхід застосовується з метою лише приблизної оцінки реалістичності очікувань ринку. Отримані результати не є очікуваннями Astrum, однак можуть бути використані як суб`єктивний, але, тим не менше, надійний орієнтир для порівняльної оцінки привабливості українського ринку акцій.

«Здійснений аналіз відповідності фактичних фінансових результатів очікуванням ринку підтверджує, що учасники ринку випромінюють надмірний оптимізм щодо майбутніх прибутків компаній. У свою чергу, це означає, що джерелом попиту на акції українських емітентів буде в першу чергу підвищення глобального апетиту до ризику. А це означає, що фундаментальні перспективи українських компаній у відриві від динаміки глобальних ризикових активів не матимуть вирішального впливу на динаміку акцій ще в перспективі як мінімум від одного до трьох кварталів», - вважає аналітик.