Приватизація електроенергетики сприятиме підвищенню енергоефективності та енергозбереженню – експерт

Приватизація української електроенергетики сприятиме підвищенню енергоефективності і енергозбереженню підприємств галузі.

Про це сказав журналістам Сергій ЄРМІЛОВ, заступник директора Інституту проблем екології і енергозбереження, екс-голова Нацагентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

"Я навіть не сумніваюся в тому, що майбутня приватизація теплової генерації і обленерго дозволить підвищити їх енергоефективність і сприятиме підвищенню енергозбереження", - сказав він.

На його думку, приватизацію теплової генерації і обленерго необхідно було провести вже давно, оскільки таке рішення було прийняте ще в середині 90-х років. "Проте, цей процес триває досі, тому що свого часу не вистачило політичної волі, оскільки часто держчиновники займаються популізмом", - сказав він.

"Держава, маючи актив у держвласності, намагається за рахунок нього вирішувати якісь проблеми. Зокрема, за рахунок тієї ж теплової генерації тримає низькі тарифи на електроенергію. Тому теплова генерація частенько має негативну рентабельність. Відповідно, як можна розвивати або підтримувати основні фонди, якщо у підприємства негативна рентабельність, якщо грошей бракує на елементарні ремонти?", - сказав він.

За словами експерта, якщо активи будуть в руках приватного власника, то держава вже не зможе вирішувати державні проблеми чужими руками. "У держави немає грошей для розвитку підприємств, тому їх необхідно залучати з боку за рахунок приватизації, залучення стратегічних інвесторів. За останніми оцінками, українська теплова генерація має потребу у близько 20 млрд. доларів інвестицій. При цьому економія може бути істотна. Наприклад, на третину можна скоротити споживання того ж вугілля на ТЕС, у 200 разів скоротити шкідливі викиди в атмосферу, а окису сірки, взагалі, у 2000 разів", - додав він.

Нагадаємо, 5 жовтня Фонд державного майна України оголосив умови приватизації перших двох енергокомпаній, держпакети акцій яких планують продати на відкритих аукціонах. Інвесторам запропоновано 45,103% акцій ПАТ "Західенерго" за стартовою ціною 1,932 млрд. грн. і 25% акцій ПАТ "Київенерго" за 432,305 млн. грн. Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада.

У 2011-2012 роках планується приватизовувати усі чотири теплові генерації і обленерго, які є в управлінні НАК "Енергетична компанія України".