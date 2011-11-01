ВР відмовилася дозволити приватизацію низки підприємств

Верховна Рада України відмовилася включити до переліку підприємств, що підлягають приватизації, низку підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації" проголосували лише 212 народних депутатів з 392 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося зняти обмеження на приватизацію підприємств Національного космічного агентства України, підприємств авіаційної промисловості, підприємств з виробництва основної залізничної техніки, підприємств, які ввійшли до статутного капіталу ДАК "Хліб України" і не забезпечують зберігання зерна державного резерву, деяких об’єктів портової інфраструктури, майнових комплексів з виробництва вина і лікеро-горілчаних виробів, підприємств соляної промисловості, об’єктів державної системи сертифікації тощо.

Крім того, законопроектом пропонувалося виключити з переліку 675 об’єктів, які були реорганізовані, ліквідовані або втратили ознаки загальнодержавного значення.