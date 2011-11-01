Побоювання щодо єврозони знову створюють негативний фон на ринках акцій - експерти

Побоювання щодо боргової кризи в єврозоні знову створюють негативний фон для торгів на фондових ринках.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Вони підкреслюють, що план з порятунку Європи, оголошений минулого тижня за підсумками саміту ЄС, викликав ралі на фондових майданчиках, проте позитив від цієї новини вже розвіявся. Інвестори хочуть побачити деталізований план збільшення Європейського фонду фінансової стабільності. Очікується, що зустріч G20, яка пройде 3-4 листопада, зможе пролити світло на механізми реалізації цього плану.

За словами аналітиків, статистика, опублікована в понеділок, 31 жовтня, була переважно негативною. Зокрема, дані з безробіття, які вийшли в єврозоні, а також значення індексу ділової активності Асоціації менеджерів у Чикаго виявилися гіршими за прогнози. У той же час, індекс споживчих цін в регіоні був кращим за очікування ринку.

Як повідомляють аналітики, протягом усього вчорашнього дня активність інвесторів була на досить низькому рівні. Одним із факторів зниження на світових фондових біржах є падіння цін на метали, а також проведена урядом Японії інтервенція на валютному ринку.

Аналітики відзначають, що українські фондові індекси завершили торги 31 жовтня в червоній зоні. Індекс Української біржі впав на 4,28% до 1448,89 пункту, а індекс ПФТС - на 0,45% до 559,95 пункту. Всі акції індексного кошика Української біржі завершили торги на негативній території. Лідерами зниження стали акції Стахановського вагонобудівного заводу (-10,7%), Єнакіївського металургійного заводу (-7,68%) і «Укрсоцбанку» (-7,76%).

За інформацією аналітиків, сьогодні публікується попередній ВВП Великобританії, а також індекс виробничої активності в США.