Експерт: настрої у світовій промисловості поки не погіршуються

Настрої у світовій промисловості в цілому поки що не погіршуються, хоча для більш категоричних висновків необхідно дочекатися публікації індексів PMI ще для цілої низки країн.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, індекси ділової активності в промисловому секторі (PMI) вже опубліковані для Австралії (зростання з 42,3 до 47,4), Китаю (зростання з 49,9 до 51), Індії (зростання з 50,4 до 52) , Росії (зростання з 50 до 50,4), Тайваню (зниження з 44,5 до 43,7) і Південної Кореї (зростання з 47,5 до 48). «Поки ж варто розраховувати на те, що наслідки уповільнення світової економіки відгукнуться під час публікації індексів оптимізму в наступному, а не в цьому місяці», - вважає аналітик.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, через масштаб зниження на глобальних ринках акцій зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку склався негативний. «На відміну від подій торгової сесії понеділка, коли основна порція негативу вихлюпнулася на ринки вже протягом дня, у вівторок основна доза песимізму вже була використана гравцями до відкриття українських майданчиків», - повідомив аналітик.

За інформацією П.ІЛЛЯШЕНКА, сьогодні вранці ф`ючерси на індекс S & P 500 знижувалися більш ніж на 1% на фоні 2% зниження котирувань міді. Продовження скорочення апетиту до ризику відображається і на динаміці валютних ринків. Зокрема, ф`ючерси на індекс американського долара досягли найвищого рівня з 21 жовтня. «Враховуючи зниження індексу S & P 500 на 2,5% напередодні, американські ринки акцій вже фактично досягли діапазону підтримки, в рамках якого консервативним гравцям і варто очікувати формування консолідації. При цьому високий рівень волатильності не дозволяє розраховувати відпрацювання рівня підтримки методом одного дотику», - підкреслив аналітик.