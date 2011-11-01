Експерти: українські акції на ВФБ продемонстрували позитивну динаміку

Українські акції на Варшавській фондовій біржі в понеділок, 31 жовтня, продемонстрували позитивну динаміку.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс WIGUKR в понеділок зріс на 0,4%. Лідерами зростання на Варшавській фондовій біржі стали акції вугледобувної компанії Sadovaya, що подорожчали вчора на 7,7%. Папери виробника цукру Astarta (-0,8%) і виробника акумуляторів WESTA (-2,5%) у понеділок торгувалися в мінусі, втративши в жовтні 4,7% і 14,8% відповідно. Проте, за підсумками жовтня індекс WIGUKR зріс на 2,3%.

Як відзначають аналітики, на Лондонській фондовій біржі в понеділок акції гірничорудної компанії Ferrexpo продемонстрували падіння на 5,5%, додавши 21,7% в жовтні. У свою чергу, папери виробника курятини MHP вчора впали на 1,9%. Торги акціями нафтогазової компанії Regal Petroleum в понеділок закрилися падінням котирувань на 5,1%, завершивши жовтень зростанням у 9,0%.