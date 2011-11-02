ПАРД заявляє про загрозу втрати ліцензій учасниками фондового ринку

Прийняття окремих змін до Закону України про фінансовий моніторинг діяльності профучасників фондового ринку поставило суб`єктів ринку під загрозу масової втрати ліцензій.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД).

Як відзначають в ПАРД, відповідно до підписаного законом учаснику фондового ринку можуть анулювати ліцензію, якщо серед його непрямих учасників чи акціонерів буде фізична особа, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності або у сфері службової діяльності. При цьому, як відзначають в асоціації, обіг акцій емітентів здійснюється на біржах без їх участі. "Тобто про подібних учасників, тим більше - опосередкованих, професійний учасник не може знати", - відзначають в ПАРД. Таким чином, на думку асоціації, учасники фондового ринку відповідно до нового закону стають правопорушниками мимоволі.

"Таким чином, новий закон стає передумовою розвитку грінмейлу, незаконної конкуренції на фондовому ринку, а також буде призводити до зниження інвестиційної привабливості України. Адже можливість позбавити конкуруючу компанію ліцензії на заняття професійною діяльністю буде цілком легальною і легко реалізується", - зазначають в асоціації.

На думку ПАРД, єдиний варіант - якомога швидше прийняти поправки до внесених змін шляхом подання відповідного законопроекту до Верховної Ради.

Нагадаємо, минулого тижня Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку».

Довідка УНІАН. ПАРД (Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв) - професійне об`єднання на ринку депозитарної діяльності України. Асоціація, заснована в 1996 р., представляє інтереси 602-х учасників і є однією з найстаріших організацій на фондовому ринку України.