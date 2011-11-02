Через Грецію на світових фондових ринках спостерігається чергова хвиля негативу - експерти

На світових фондових ринках спостерігається хвиля негативу на фоні ініціативи Греції про проведення всенародного референдуму з питання отримання фінансової допомоги від ЄС і МВФ, що значно посилює ймовірність дефолту країни, який на даний момент оцінюється в 97% (за п`ятирічними CDS).

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми словами, негативу на ринок у вівторок, 1 листопада, додала звістка про банкрутство одного з найбільших в США брокерів на ринку сировини та деривативів MF Global через значну кількість європейських боргових паперів у портфелі.

Аналітики відзначають, що попередні дані по ВВП Великобританії виявилися трохи кращими за очікування. У свою чергу, статистика з Китаю і США у вівторок надала додатковий тиск на ринки. Зокрема, індекс ділової активності в промисловості (PMI) у жовтні знизився до 50,4 пункту з 51,2 пункту у вересні, що свідчить про зменшення активності в промисловому секторі країни. У свою чергу, індекс виробничої активності в США виявився гіршим за очікування.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікується остаточний індекс ділової активності в промисловості (PMI) єврозони за жовтень. Крім того, виходять дані з безробіття в Німеччині. У США публікуються дані щодо зайнятості (ADP). У США також пройде засідання комісії з відкритих ринків (FOMC), де буде прийнято рішення щодо ключової процентної ставки. Свій звіт за третій квартал 2011 року сьогодні публікує Kraft Foods Inc.

Аналітики констатують, що українські фондові індекси завершили торги 1 листопада істотним падінням. Всі акції індексного кошика Української біржі, крім Стахановського вагонобудівного заводу (+1,06%), продемонстрували зниження. Лідерами падіння стали папери Єнакіївського металургійного заводу (-6,71%), «Укрнафти» (-6,71%) і «Райффайзен Банку Аваль» (-6,64%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 1 листопада, впав на 4,30% - до 535,89 пункту. Загальний обсяг торгів склав 506 млн. 179 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 4,28% - до 1386,84 пункту. Загальний обсяг торгів склав 223 млн. 392 тис. грн., з них на терміновому ринку - 118 млн. 654 тис. грн.