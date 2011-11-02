ДТЕК очікує конкуренція під час приватизації "Західенерго" і "Київенерго" - експерт

Група ДТЕК, яка є найбільш ймовірним покупцем виставлених Фондом державного майна України на продаж держпакетів акцій "Західенерго" і "Київенерго", може зіткнутися з конкуренцією з боку інших претендентів.

Так прокоментував УНІАН інформацію про п`ять компаній-інтересантів, що попросили у ФДМУ конкурсну документацію, керуючий директор, голова аналітичного департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital Андрій Бесп’ятов.

"Таким чином, існує ймовірність підвищення цінових заявок у випадку, якщо інші учасники аукціону будуть до кінця боротися за об`єкти приватизації, а не повториться сценарій приватизації" Укртелекому ", коли лише один з усіх претендентів на покупку, в кінцевому рахунку, вирішив подати заявку" , - зазначив він.

Нагадаємо, на сьогоднішній день на ознайомлення з конкурсною документацією щодо "Західенерго" в цілому надійшли заявки від двох компаній, щодо "Київенерго" - від трьох.

Як повідомляв УНІАН, голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО раніше заявляв, що в Україні реальними покупцями "Київенерго", що відповідають конкурсним вимогам, можуть стати такі компанії, як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів -" і "Київобленерго". Реальним покупцем держпакета акцій "Західенерго" може стати ДТЕК.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 року. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.