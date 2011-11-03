Кабмін схвалив умови приватизації п'яти енергокомпаній

Уряд України схвалив умови приватизації держпакетів акцій 5 енергокомпаній.

Про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, урядом схвалено умови приватизації 25% «Дніпроенерго», 40,6% «Донецькобленерго», 45% «Чернівціобленерго», 50% «Вінницяобленерго» та 50% «Закарпаттяобленерго».

При цьому голова ФДМ зазначив, що, незважаючи на те, що умови приватизації даних держпакетів акцій в цілому затверджено, уряд буде вносити в умови приватизації ще певні доповнення.

За словами О. РЯБЧЕНКО, на даний час рішення про приватизацію даних держпакетів акцій ще протокольно не оформлені.

Довідка УНІАН. 5 жовтня Фонд державного майна України оголосив умови приватизації перших двох енергокомпаній, держпакети акцій яких планується продати на відкритих аукціонах. Інвесторам запропоновані 45,103% акцій ПАТ «Західенерго» за стартовою ціною 1,932 млрд. грн. і 25% акцій ПАТ «Київенерго» за 432,305 млн. грн. Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада.

Кабмін своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40, 06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

У 2011-2012 роках планується приватизувати всі чотири теплові генерації і обленерго, що знаходяться в управлінні НАК «Енергетична компанія України».