Український фондовий ринок сьогодні виріс

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 3 листопада, підвищився на 2,48% - до 548,70 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 83 млн. 633 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 1,55% - до 1448,10 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 464 млн. 315 тис. грн., з них на терміновому ринку - 210 млн. 443 тис. грн.