ВР відмовилася заборонити приватизацію Одеського припортового заводу

Верховна Рада України відмовилася заборонити приватизацію двох об’єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ВР відмовилася включити до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, акції ВАТ “Одеський припортовий завод”.

За ухвалення відповідного законопроекту «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», проголосував 51 народний депутат з 315, зареєстрованих в сесійній залі.

ВР також відмовилася внести в даний перелік ВАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів». Відповідний законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації“, підтримали 72 народних депутатів з 318, зареєстрованих в сесійній залі.