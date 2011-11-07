ДКЦПФР схвалила випуск акцій СП з будівництва заводу з виробництва ядерного палива

Москва. Державна комісія з цінних паперів і фондовому ринку України (ДКЦПФР) схвалила процедуру випуску акцій спільного підприємства «Завод з виробництва ядерного палива», яке створюється з участю Державного концерну «Ядерне паливо» (Україна) і Паливної компанії Росатому «ТВЕЛ».

Як повідомили УНІАН у компанії «ТВЕЛ», це рішення комісії фактично завершує процедурні питання, необхідні для створення СП і переведення проекту у практичну площину.

Наголошується, що всі стадії проекту реалізуються суворо відповідно до узгодженого сторонами графіку. Зокрема, 24 жовтня подано заяву до спеціалізованої української комісії для експертизи техніко-економічного обґрунтування проекту.

Створюваний завод відповідатиме найвищим світовим стандартам. Технології, які передаються російською стороною, єдині в світі, які відліцензійовані для реакторів російського дизайну.

Відповідно до наявних домовленостей, українська сторона одержує у створюваному СП 50% +1 акція, а російська - 50% -1 акція.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми оцінками, вартість заводу з виробництва ядерного палива становитиме 300-350 млн. дол. Остаточну суму буде визначено після закінчення і затвердження ТЕО. Російська сторона готова забезпечити доступ до 60% фінансування від загальної вартості заводу.

Довідка УНІАН. Згідно з конкурсною пропозицією «ТВЕЛ», в Україні відповідно до узгоджених сторін термінами і базовими документами буде введено в експлуатацію завод фабрикації з виготовлення ядерного палива потужністю 400 тонн по урану на рік. Завод вводитиметься в експлуатацію трьома чергами. Перша черга передбачає створення ділянок налаштування тепловиділяючих елементів і виробництва тепловиділяючих складок, а також створення ділянки для виготовлення ряду комплектуючих і інфраструктури заводу. Друга черга передбачає створення ділянки для виготовлення цирконієвих комплектуючих і додаткової інфраструктури. Повний розвиток заводу планується здійснити в ході третьої черги, коли на заводі будуть створені ділянка для виготовлення паливних таблеток і порошків і додаткова інфраструктура. Планується, що на заводі працюватиме близько 250 осіб.