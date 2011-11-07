Кабмін розробив закон про особливості приватизації вугледобувних підприємств

Кабінет міністрів України подав на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств».

Текст законопроекту, зареєстрованого 3 листопада (реєстр. № 9412), обнародувано на офіційному сайті парламенту.

Документ передбачає два способи приватизації державних вугільних активів – продаж на конкурсі та інвестиційний конкурс. У першому випадку переможець визначається на підставі пропозиції найбільшої ціни, в другому випадку - на підставі найбільшого запропонованого обсягу інвестицій. При цьому учасники приватизаційних конкурсів мають відповідати низці зафіксованих у законопроекті кваліфікаційних вимог: не перебувати в процедурі банкрутства і бути беззбитковими впродовж трьох останніх років.

Істотним моментом передприватизаційної підготовки державного вугільного активу є проведення його оцінювання, яка має бути проведена за методикою, затвердженою Кабміном. При цьому при оцінюванні активу не враховується вартість промислових запасів вугілля.

З переможцем аукціону або конкурсу укладається договір купівлі-продажу, в якому фіксуються обов`язкові умови приватизації, вичерпний перелік яких наводиться в законопроекті. При цьому законопроект обмежує термін дії обов`язкових умов для інвестора 5 роками. Серед найбільш істотних умов, наведених у законопроекті, - виконання зобов`язань з технічного переоснащення шахт, забезпечення фіксованих обсягів вуглевидобування, які встановлюватимуться Міністерством енергетики і вугільної промисловості, а також щорічне залучення на підприємства обумовлених у договорах купівлі-продажу обсягів інвестицій. Характерно, що серед обов`язкових умов продажу зазначається також дотримання новим власником антимонопольного законодавства. У соціальній сфері переможець конкурсів має буде взяти на себе зобов`язання з нескорочення працівників підприємства впродовж півроку з моменту продажу, укладення колективного договору, а також утримання об`єктів комунально-побутової сфери. Втім, мораторій на звільнення працівників має винятки (пп. 1, 3 і 5—7 ст. 36, п. 6 ст. 40, пп. 3, 4, 7 і 8 ст. 40 і ст. 41 Кодексу законів про працю України).

Держава у свою чергу бере на себе зобов`язання невтручання в політику реалізації вугільної продукції підприємствами, що перейшли в приватну власність.

Крім того, законопроект пропонує ввести мораторій на порушення справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств, щодо яких ухвалено рішення про приватизацію, а також подальшу пролонгацію такого мораторію на 3 роки після переходу об`єкту приватному власникові.

Законопроект також забороняє перепрофілювання, консервацію або ліквідацію підприємства впродовж терміну дії договору купівлі-продажу, у разі, якщо такі дії не узгоджені Міненерговугілля.